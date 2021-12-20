Коронавирус в Тюмени, последние новости на 20 декабря 2021 года: умерли еще 14 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 20 декабря увеличилось на 14. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 20 декабря увеличилось на 14. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 235 человек.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зафиксировано 296 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 86 973), 715 человек выздоровели (за весь период – 71 038), 47 детей заболели (из общего числа заболевших), 26 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 33 752 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 974 109 человек, полный курс прошли 903 537.

За последние сутки в России выявлено 27 022 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 019 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 059 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 241 812 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 298 222 летальных исхода, выздоровели 9 014 980 человек.