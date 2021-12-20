Коронавирус в Тюмени, последние новости на 20 декабря 2021 года: заболели еще 296 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 декабря увеличилось на 296. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 декабря увеличилось на 296. Всего с начала пандемии ковид подхватили 86 973 человека.

За последние сутки в России выявлено 27 022 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 019 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 059 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 241 812 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 298 222 летальных исхода, выздоровели 9 014 980 человек.