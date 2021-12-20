Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
-4°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье20 декабря 2021 8:45

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 20 декабря 2021 года: заболели еще 296 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 20 декабря 2021 года
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 декабря увеличилось на 296.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 декабря увеличилось на 296.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 20 декабря увеличилось на 296. Всего с начала пандемии ковид подхватили 86 973 человека.

За последние сутки в России выявлено 27 022 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 019 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 059 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 241 812 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 298 222 летальных исхода, выздоровели 9 014 980 человек.