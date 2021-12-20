«Стонет, мычит». Тюменка помогла мужчине, который упал и ударился головой об урну

Тюменка помогла мужчине, который упал и ударился головой об урну. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени горожанка спасла жизнь 50-летнему мужчине, который упал и ударился головой об урну. Очевидица, не получив ответа на свои оклики, вызвала скорую.

– Стонет, мычит, ни слова не разберу, что он говорит, подняться сам не может, – рассказала жительница областной столицы диспетчеру.

Она встретила бригаду и проводила к пострадавшему.

Медики обработали пациенту кровоточащую рвано-ушибленную рану на левой надбровной дуге и наложили асептическую повязку. После оказанной помощи мужчину доставили в областную клиническую больницу № 2.

Специалисты скорой напоминают, что, отвечая на все вопросы диспетчера четко и полно, вы помогаете определить срочность повода и профиль бригады. В ситуациях, когда нет уверенности, нужна ли человеку экстренная помощь, всегда можно проконсультироваться с диспетчером или врачом скорой по телефонам 03, 103.