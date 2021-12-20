Тоболяк снял для мошенников 150 тысяч рублей с зарплатной и кредитной карт

Тоболяк снял для мошенников 150 тысяч рублей с зарплатной и кредитной карты. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть тобольской полиции с заявлением о мошенничестве обратился 55-летний мужчина. Следователь установила, что заявителю позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заверил клиента, что мошенники пытаются взломать его онлайн-банк и похитить денежные средства.

Злоумышленник объяснил тоболяку, что имеющиеся на счетах деньги необходимо снять и перевести на резервный, якобы безопасный счет. В подтверждение его слов потерпевшему также поступил звонок якобы от представителя силовых структур, который подтвердил, что в отношении клиента совершается мошенничество и необходимо следователь инструкции «сотрудника» банка.

– Не проверив информацию и доверившись незнакомцам, тоболяк снял с зарплатой и кредитной карты более 150 тысяч рублей и перевел их на счет, продиктованный мошенником, – сообщили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».