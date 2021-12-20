Тюменец, уходя из дома друга, незаметно унес с собой 30 килограммов говядины. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела тюменской полиции обратился житель села Нариманово. Гражданин сообщил, что у него похищено 30 кг мяса. Стоимость похищенного гражданин оценил в девять тысяч рублей.

Накануне к потерпевшему в гости приходил односельчанин. Мужчины распивали алкогольные напитки. В ходе застолья хозяин похвастался, что недавно заколол своего быка и собирается продавать мясо знакомым и родственникам.

Полицейские задержали подозреваемого. Ранее судимый за неуплату алиментов и угрозу убийством 39-летний селянин признался в содеянном и пояснил, что похитил хранившееся на веранде мясо. Половину говядины злоумышленник продал знакомым, другая половина возвращена законному владельцу, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.