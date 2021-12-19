Тюменцам посоветовали успокоиться перед Новым годом. Фото: Вадим Бегун

Тюменцам посоветовали успокоиться перед Новым годом. Советы дала ведущий психолог регионального центра «Семья» Екатерина Азарова.

– Страх зачастую отрицает настоящее и игнорирует реальные возможности, которые имеются. В панике человек больше дел не успеет. Распланируйте задачи на конец года: сегодня купите подарок одним, завтра – другим, планомерно завершите рабочие задачи. Не старайтесь успеть все, выберите главные задачи и следуйте плану, – говорит Азарова.

Она уверена, что многим нам с детства привито, что придет Дед Мороз, совершит волшебство, и какая-то сказка случится. На самом деле важно признать, что жизнь остается той же и с Нового года, и установленные сроки на какие-то задачи можно корректировать без лишней паники, передает «Тюменская область сегодня».