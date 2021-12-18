Первый в России TikTok-аккаунт молодежной политики появился в Тюмени

В Тюменской области появился первый TikTok-аккаунт молодежной политики Фото: Мария Толстихина

В Тюменской области появился первый TikTok-аккаунт молодежной политики. Подписчикам проекта будут рассказывать о возможностях для молодых людей в регионе. Об этом рассказал «Мой портал».

TikTok-аккаунт @tyumen_create покажет и расскажет о том, чем можно заниматься молодежи в Тюменской области, какие события можно посетить и многое другое. На странице уже появились несколько роликов о тюменском дизайн-маркете, в котором жители могли приобрести новогодние сувениры и одежду от местных производителей.

Снимать и публиковать развлекательные и познавательные ролики будут не только представители пространств, но и лидеры молодежных сообществ Тюменской области.