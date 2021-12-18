Тюменцам рассказали, зачем вакцинировать кошек Фото: Мария Толстихина

Ветеринар из Тюмени советует провакцинировать домашних кошек. Зачем и почему – выяснили журналисты «Тюменской области сегодня».

– У нас было несколько случаев, когда у домашних кошек диагностировали вирус панлейкопении или кошачей чумы. При этом хозяева рассказывали, что животные не выходят на улицу, и вывозились на дачу. Поэтому сложилось такое предположение, что из-за того, что вирус крайне устойчив во внешней среде при благоприятных условиях его можно занести в квартиру на обуви, – рассказала изданию «Тюменская область сегодня» ветеринар Ирина Кокшарова.

Бездомные кошки, зараженные этим вирусом, могут испражнятся на землю. Все это размывает дождем, и инфекция остается на нашей обуви. В этой же обуви люди приходят домой, грязь с них остается и на полу, где потом ходят кошки. Вылизываясь питомцы заносят вирус в свой организм.

– Предотвратить заражение поможет любая комплексная вакцина, – заключает ветврач.