В Тюмени выросли цены на молоко Фото: Мария Толстихина

В Тюмени за несколько месяцев 2021 года ощутимо подросли цены на молоко. Статистику на этот вид продукции приводит Тюменьстат.

Так, в начале 2021 года в магазинах пастеризованное молоко можно было купить в среднем за 59,43 рубля, а к концу осени уже за 67,19 рублей. Таким образом, рост цены составил 13%.

Что касается стерилизованного молока, то цены на него подскочили на 8,7%: стоило оно 85,62 рубля, а сейчас просят 93,10 рублей.

Ранее «Комсомольская правда-Тюмень» писала, что в Тюмени резко подорожали мясо, сахар и крупа, не отстают и цены на хлеб. В среднем стоимость товаров увеличилась на 5,3% относительно декабря предыдущего года.