Для инвалидов из Тюменской области реализуют пилотные проекты. Один из них – по созданию системы долговременного ухода.

– На базе центров социального обслуживания организованы пункты проката технических средств реабилитации. Закуплено более 800 единиц технических средств и вспомогательных устройств и средств для ухода. Это многофункциональные кровати, мобильные поручни и ходунки, противопролежневые системы и так далее, – сообщили в департаменте социального развития региона.

В 2022 году Тюменская область выбрана как пилотная площадка по отработке стандартов по реабилитации и абилитации детей, впервые получивших инвалидность. Этот опыт даст импульс к дальнейшему развитию региональной системы комплексной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов, уверены в ведомстве.