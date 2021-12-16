В Тюмени пытаются спасти расписной дом на берегу Туры

Музею необходимо найти полмиллиона рублей Фото: Архив "КП"

Уникальный дом, расписанный в урало-сибирской технике, обнаружили тюменские искусствоведы. Музей истории крестьянского быта, расположенный под Тюменью в деревне Насекина, хочет купить дом, разобрать, привезти на территорию деревни Насекина и собрать заново.

Помимо этого, музейщики хотят восстановить все детали внутреннего убранства, расписанные райскими цветами и птицами. Их мечта, чтобы о существовании забытой домовой росписи узнали и тюменцы, и жители других регионов.

Отыскать целый старинный дом с росписью искусствоведам удалось три года назад. Он давно стоит заброшенным на высоком берегу реки Туры. На восстановление музею необходимо найти полмиллиона рублей.