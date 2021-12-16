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Звезды16 декабря 2021 11:34

В Тюмени пытаются спасти расписной дом на берегу Туры

Искусствоведы обнаружили в заброшенке уникальные росписи
Мария Толстихина
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Музею необходимо найти полмиллиона рублей

Музею необходимо найти полмиллиона рублей

Фото: Архив "КП"

Уникальный дом, расписанный в урало-сибирской технике, обнаружили тюменские искусствоведы. Музей истории крестьянского быта, расположенный под Тюменью в деревне Насекина, хочет купить дом, разобрать, привезти на территорию деревни Насекина и собрать заново.

Помимо этого, музейщики хотят восстановить все детали внутреннего убранства, расписанные райскими цветами и птицами. Их мечта, чтобы о существовании забытой домовой росписи узнали и тюменцы, и жители других регионов.

Отыскать целый старинный дом с росписью искусствоведам удалось три года назад. Он давно стоит заброшенным на высоком берегу реки Туры. На восстановление музею необходимо найти полмиллиона рублей.