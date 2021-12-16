В Тюмени 55-летняя водитель на крутом внедорожнике ездила по встречке: «Не заметила разметку»

В Тюмени 55-летняя водитель на крутом внедорожнике ездила по встречке. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени сотрудники ГИБДД нашли водителя, который на «Мицубиси» разъезжал по встречной полосе на улице Холодильной. Им оказалась 55-летняя женщина.

– Видео, на котором «Аутлендер» двигается по встречной полосе движения, было размещено в социальных сетях. Горожанка пояснила, что спешила и разметку не заметила, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

За нарушение Правил дорожного движения женщину привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей.