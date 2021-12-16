Ледовые переправы в Тюменской области откроют позже обычного из-за теплой погоды. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Ледовые переправы в Тюменской области откроют позже обычного из-за теплой погоды – примерно 22 декабря. До этого водителям категорически запрещается выезжать на лед.

– Просьба не подвергать опасности свою жизнь и жизнь пассажиров. Конечно, большую роль играет сознательность граждан. Водители должны понимать, что выезжая на несанкционированную ледовую переправу, никто не может дать гарантии, чем это закончится , – отметил руководитель инспекторского отделения Тобольска Центра ГИМС Владимир Самоловов.

Выезжать на лед можно только в специально разрешенных местах, организованных ледовых переправах. Структура ледового поля непостоянна. Под действием течений и ветровых нагрузок, на поверхности льда образуются опасные участки: полыньи и трещины. Попадая на такие участки, автотранспорт моментально уходит под воду, и люди, находящиеся внутри не всегда имеют возможности выбраться наружу.