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Происшествия15 декабря 2021 10:53

Тюменке, которая избила мужа поленом, грозит десять лет тюрьмы

Женщина была недовольна, что супруг часто выпивает
Сергей Швецов
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Тюменка, которая избила мужа поленом, грозит десять лет тюрьмы.

Тюменка, которая избила мужа поленом, грозит десять лет тюрьмы.

Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отделения полиции Голышманово обратились медики, которые сообщили, что к ним поступил 35-летний мужчина с переломом ребра и травмой внутренних органов. Травмы потерпевшему нанесла жена в ходе ссоры.

Женщина 1986 года рождения призналась в содеянном и рассказала, что они супругом являются временно безработными. Несмотря на финансовые трудности, глава семьи расточительно относится к семейному бюджету и расходует деньги на алкоголь.

– В этот вечер мужчина в очередной раз вернулся домой пьяным. Между супругами разгорелся скандал. Подозреваемой под руку попалось полено. Разгневанная женщина нанесла им несколько ударов по телу потерпевшего, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до десяти лет. В настоящее время задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.