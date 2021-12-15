Тюменке, которая избила мужа поленом, грозит десять лет тюрьмы

Тюменка, которая избила мужа поленом, грозит десять лет тюрьмы. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отделения полиции Голышманово обратились медики, которые сообщили, что к ним поступил 35-летний мужчина с переломом ребра и травмой внутренних органов. Травмы потерпевшему нанесла жена в ходе ссоры.

Женщина 1986 года рождения призналась в содеянном и рассказала, что они супругом являются временно безработными. Несмотря на финансовые трудности, глава семьи расточительно относится к семейному бюджету и расходует деньги на алкоголь.

– В этот вечер мужчина в очередной раз вернулся домой пьяным. Между супругами разгорелся скандал. Подозреваемой под руку попалось полено. Разгневанная женщина нанесла им несколько ударов по телу потерпевшего, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до десяти лет. В настоящее время задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.