В Ишиме 11-летняя девочка, снимая видео, упала с высоты. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Ишиме 11-летняя девочка, снимая видео, упала с высоты. В итоге врачам областной больницы № 4 пришлось вытаскивать из ее колена стекло – именно на него приземлилась юная пациентка.

– При падении отмечался порез, в больнице одного из районов рану зашили, но, так как боль сохранялась, заподозрили перелом и направили ребенка в Ишим. Врачи-травматологи увидели инородное тело – стекло размером 4 на 2,5 см. В ходе операции его извлекли, установили дренаж, наложили швы, – рассказали в медучреждении.

К счастью, рана оказалась неглубокой. Треугольное стекло проникло в сустав, но связки не повредило. Врачи заверили, что серьезных последствий для здоровья ребенка быть не должно.

По данным статистики, в 2021 году было зарегистрировано 18 обращений, связанных с попаданием инородных тел в организм несовершеннолетних. Дети проглатывают различные предметы, засовывают их в нос и уши.