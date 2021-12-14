В микрорайоне Антипино в Тюмень в 2022 году снесут 14 домов. Фото: Тюмень - наш дом

В микрорайоне Антипино в Тюмени в 2022 году снесут 14 домов. Под снос уйдут жилые строения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 18 на улице Изумрудной и №№ 5, 7, 11 на улице Шебалдина. А вот дома №№ 1, 2 на улице Шебалдина и №№ 2, 4 на улице Ивана Крылова разберут в 2023 году.

– Поскольку расселение граждан из аварийного жилого фонда происходит не одновременно, важно обеспечивать безопасность оставшихся жильцов как в части предотвращения возгораний, так и в части проникновения в отселённые квартиры чужих людей, – отметили в местной администрации.

Сегодня по домам микрорайона Антипино, подлежащим сносу, состоялся совместный рейд сотрудников Тюменского городского имущественного казначейства, департамента безопасности жизнедеятельности и полицейских. Они прошли по домам и разъяснили, как каждый из жильцов может следить за пожарной безопасностью: не использовать самодельные обогреватели, своевременно сообщать о запахе дыма или о задымлении, не курить в постели.