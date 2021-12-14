Тюменский пенсионер зарубил топором жену, которая уснула в доме у друзей. Фото: Пресс-служба СУ СК РФ по Тюменской области

В Тюменской области завершается расследование уголовного дела в отношении 67-летнего жителя села Мизоново Ишимского района. Мужчину обвиняют в убийстве.

Трагедия произошла вечером 17 октября 2021 года. 67-летний обвиняемый проснулся дома один. Взяв топор, он пошел искать 69-летнюю жену. Супругу он обнаружил спящей в доме друзей, да тут же ее и зарубил, нанеся потерпевшей множественные рубленые раны головы и рук.

– Женщину госпитализировали в больницу, где, несмотря на усилия врачей, она скончалась на следующий день. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Свою вину он признает, – сообщили в пресс-службе СК по региону.

Сотрудники ведомства собрали достаточную доказательственную базу. Скоро уголовное дело направят в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Потом его передадут в суд.