На Дамбовской в Тюмени вводят в эксплуатацию новый водовод. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

На Дамбовской в Тюмени вводят в эксплуатацию новый водовод. Трубы протяженностью 200 метров провели к двум 24-этажным новостройкам.

– Перед тем как начать работы по врезке водовода в магистральную сеть, трубу промыли, продезинфицировали и проверили специалисты телеинспекции. Теледиагностика позволяет выявить и устранить проблемы до ввода новых коммуникацией в эксплуатацию, – отметил начальник участка цеха эксплуатации сетей водоснабжения и повысительных насосных станций «Росводоканал Тюмень» Евгений Черкасов.

Новые коммуникации закольцованы с действующими водоводами системы водоснабжения, что позволит исключить застой воды в пока еще малозаселенном районе и повысит надежность водоснабжения Ленинского административного округа областной столицы.