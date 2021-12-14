В Тюменской области пара украла у соседки банки с солеными грибами и раздала их знакомым. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть полиции Нижнетавдинского района обратилась жительница села Сатрово. Женщина сообщила, что неизвестные сорвали навесной замок на двери её дома и похитили банки с соленьями на сумму 1 200 рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали ранее многократно судимых соседей потерпевшей – мужчину 1985 года рождения и его 44-летнюю сожительницу. Они рассказали, что несколько дней назад, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и зная, что хозяйки соседней квартиры не будет несколько дней дома, взломали дверь и похитили банки с солеными и маринованными грибами.

– Часть солений злоумышленники съели, другую раздали знакомым. В квартире подозреваемых полицейские изъяли навесной замок и три стеклянных банки из-под домашней консервации, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемых следователем возбуждено уголовное дело «Кража». Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до шести лет. Фигуранты находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.