В Тюмени пьяный мужчина, которому не открыли дверь подъезда, избил соседа. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступил звонок от местной жительницы с информацией о том, что ее мужа – 35-летнего местного жителя – около дома на улице Циолковского избил сосед. Сотрудники ППС задержали ранее не судимого 30-летнего подозреваемого.

Пьяный злоумышленник ночью возвращался домой. Он не мог попасть в подъезд – ключей при себе не было, а жена не отвечала на звонки. Горожанин обратился к соседу, стоявшему во дворе, с просьбой открыть дверь, но тот был занят разговором со знакомым и пообещал помочь позже.

– Повторную просьбу потерпевший также проигнорировал. Между мужчинами завязалась словесная перепалка, переросшая в драку. В итоге подозреваемый травмировал лицо соседу, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении злоумышленника отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинении средней тяжести вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.