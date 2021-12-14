Мошеннику, который продал ялуторовчанину несуществующий снегоход, грозит до пяти лет тюрьмы. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции Ялуторовска обратился местный житель с заявлением о факте мошенничества. Материальный ущерб, причиненный заявителю, составил 41 тысячу рублей.

Мужчина в интернете нашел объявление о продаже снегохода по сниженной цене и написал продавцу. Он хотел приехать к нему и посмотреть товар. Однако тот ответил, что проживает в Челябинской области в городе закрытого типа, и поэтому показать снегоход покупателю лично не получится.

– Мужчины договорились воспользоваться одним из видов доставки, когда деньги резервируются и списываются только после поступления товара покупателю. Владелец снегохода отправил ссылку ялуторовчанину. Покупатель ввел номер своей карты и сумму. Но деньги не зарезервировались, а списались сразу. Перестал отвечать и продавец техники, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.