В Тюменской области подросток на "буханке" насмерть сбил женщину и скрылся. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В селе Успенка Тюменского района ночью водитель такси обнаружил тело женщины на обочине дороги. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

– Автоинспекторы выяснили, что погибшей 37 лет. По предварительным данным, ее сбил автомобиль «УАЗ». Водитель скрылся с места наезда на сельчанку, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что автомобилем, скорее всего, управлял 18-летний подросток, который не имеет права управления транспортом. Машину удалось установить с помощью камер наблюдения.