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Происшествия13 декабря 2021 5:38

В Тюменской области подросток на «буханке» насмерть сбил женщину и скрылся

Автомобиль установлен с помощью камер наблюдения
Сергей Швецов
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
В Тюменской области подросток на "буханке" насмерть сбил женщину и скрылся.

В Тюменской области подросток на "буханке" насмерть сбил женщину и скрылся.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В селе Успенка Тюменского района ночью водитель такси обнаружил тело женщины на обочине дороги. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

– Автоинспекторы выяснили, что погибшей 37 лет. По предварительным данным, ее сбил автомобиль «УАЗ». Водитель скрылся с места наезда на сельчанку, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что автомобилем, скорее всего, управлял 18-летний подросток, который не имеет права управления транспортом. Машину удалось установить с помощью камер наблюдения.