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Общество13 декабря 2021 3:52

Жители Тюмени могут пожаловаться на плохую уборку города от снега

Каждое сообщение отправляется в ту структуру, которая отвечает за содержание конкретной территории
Сергей Швецов
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Жители Тюмени могут пожаловаться на плохую уборку города от снега.

Жители Тюмени могут пожаловаться на плохую уборку города от снега.

Фото: Вадим Бегун

Жители Тюмени могут пожаловаться на плохую уборку города от снега. Каждое сообщение отправляется в ту структуру, которая отвечает за содержание конкретной территории.

Так, например, на портал «Тюмень – наш дом» пришло несколько сообщений о том, что плохо убирают территорию и тротуар у домов 4 и 4, корп. 1 на улице Блюхера. Специалисты управы Ленинского округа провели необходимую работу, чтобы двор от снега был очищен.

Еще один пользователь портала обратил внимание на неубранный снег на тротуаре у дома 51 на улице Профсоюзной. Специалисты управы Центрального округа побывали на месте и приняли меры по уборке снега. Работы выполнены в полном объёме.

– За порядком во дворах, в парках, на бульварах, площадях и других общественных территориях следят квартальные административных округов. Они регулярно обходят свои имущественные комплексы и отрабатывают каждое сообщение жителей: выезжают на место, оценивают его состояние. Если видят недостатки в уборке, передают информацию ответственным за содержание организациям, проверяют выполненную работу, а в случае их бездействия передают дело в административную комиссию, – сообщили в местной администрации.