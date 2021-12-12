Катания на коньках, выступления музыкантов, мастер-классы: В Тюмени появится зимняя площадка Фото: google.ru/maps

В Тюмени появится зимняя площадка, на которой запланированы мастер-классы, встречи, выступления музыкантов, массовые катания на коньках. Его организует мультицентр «Контора пароходства».

Мероприятия будут бесплатными для всех посетителей. Первое пройдет 15 декабря в 19:00 - это мастер-класс по созданию объемных снежинок. 16 декабря в 19:00 тюменцы смастерят рождественские венки. А 23 декабря в 19:00 запланировано «Шоу коротких историй». 28 декабря для тюменцев в 19:00 всех желающих приглашают на выступление тюменских музыкантов, а 29 декабря в 19:00 участников ждет мастер-класс по изготовлению новогодней гирлянды.

- В этом году мы удачно запустили летнюю площадку, на которой 86 организаторов провели 191 мероприятие, в сумме их посетили более десяти тысяч человек. Также мы высадили деревья и цветы, поставили сцену и столы перед зданием. Время работы зимней площадки ограничено до 10 января, но и на ней мы ожидаем много интересных событий. Это отличное место, чтобы провести время с близкими, и хороший альтернативный досуг в новогодние каникулы, - рассказала Юлия Саначина, руководитель мультицентра «Контора пароходства».

На входе нужно предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, либо документ о медотводе с отрицательным ПЦР-тестом, полученным не позднее, чем за 48 часов до посещения.