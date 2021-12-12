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Экономика12 декабря 2021 6:41

В Тюменской области повышают эффективность расходования бюджетных средств

Электронная система позволяет проводить мониторинг закупок государственными и муниципальными учреждениями
Виктория Терина
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В Тюменской области повышают эффективность расходования бюджетных средств

В Тюменской области повышают эффективность расходования бюджетных средств

Фото: Татьяна Коркина

Региональная информационная система «Мониторинг цен» позволила оптимально выстроить связи между учреждениями социальной сферы Тюменской области и поставщиками продовольственных товаров, сообщает пресс-служба областной думы.

В 2021 году в систему внесена информация о 358 учреждений сфер образования, здравоохранения, социального развития, молодежной политики и спорта.

- Фактический объем закупок продуктов питания в первом полугодии 2021 года составил 1 млрд 938,39 млн. рублей. По сравнению с аналогичным показателем того же периода 2019 года увеличился на 416,394 млн. рублей (27,36 %) - говорится в информации ведомства.

«Мониторинг цен» действует в Тюменской области с 2015 года, электронная система позволяет в режиме онлайн проводить мониторинг закупок государственными и муниципальными учреждениями, отслеживать объемы и цены, по которым они проводятся.

Система абсолютна прозрачна, что способствует определению, исходя из анализа рынка, рекомендуемых цен различных товаров.