Тюменские медики работают над профилактикой и ранней диагностикой болезней Фото: Татьяна Коркина

Сегодня, 12 декабря во всём мир отмечается Международный день всеобщего охвата услугами здравоохранения.

В тюменском здравоохранении уделяется профилактике и ранней диагностике заболеваний. За последние 11 месяцев во время диспансеризации взрослого населения впервые выявлено больше 13 тысяч заболеваний. В числе выявленных больше 3,2 тысяч случаев составили болезни, связанные с повышенным кровяным давлением; 406 случаев ишемической болезни сердца, 320 случаев сахарного диабета, 51 случай глаукомы, 143 случая злокачественных новообразований. Для более 11,6 тысяч осмотренных пациентов впервые установлено диспансерное наблюдение, 772 человека направлено для специализированной, в том числе высокотехнологичной, медпомощи.

Среди взрослого населения Тюменской области зарегистрировано почти 207 тысяч факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний и других патологий и болезней. Наиболее распространенные из них: ожирение, избыточная масса тела (26,0 %), нерациональное питание (19,8 %), низкая физическая активность (12,8 %), сообщили в Департаменте здравоохранения Тюменской области.