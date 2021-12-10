В Тюмени состоялась праздничная встреча друзей проекта «Наставничество». Фото: Предоставлено "КП"

Вчера состоялась праздничная встреча друзей проекта «Наставничество». На нее собрались команда педагогов проекта, кто трепетно и чутко работает с детьми, наставники, кто поддерживает и направляет детей на пути их взросления и становления, партнеры проекта, кто оказывает материальную поддержку, а также друзья проекта, кто многие годы идет одной дорогой с проектом, поддерживает и верит в нас!

На вечере были показаны ролики о глубоких трансформациях, которые происходят с каждым, кто является частью проекта. Были представлены сюжеты о радостях и трудностях наставнической деятельности, о гордости за проект от партнеров, слова уважения и признания от представителей органов власти.

В дружеской и трогательной атмосфере прошел вечер, который в сердцах каждого зародил желание быть сопричастным.

Новостью проекта стало то, что они получили помещение и сейчас полным ходом идёт его ремонт, а впереди обустройство мебелью и создание уюта.

Приглашаем поддержать проект финансово в преддверии Нового года, чтобы у ребят был свой дом проекта «Наставничество», по ссылке https://donate.nastavnik72.ru/