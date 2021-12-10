Коронавирус в Тюмени, последние новости на 10 декабря 2021 года: умерли еще 20 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 10 декабря увеличилось на 20. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 10 декабря увеличилось на 20. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 045 человек.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 304 случая заболевания (всего с начала пандемии – 83 960), 373 человека выздоровели (за весь период – 65 762), 44 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 25 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 34 536 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 944 287 человек, полный курс прошли 848 178.

За последние сутки в России выявлено 30 873 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 35 657 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 956 679 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 287 180 летальных исходов, выздоровели 8 673 518 человек.