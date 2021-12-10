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Здоровье10 декабря 2021 9:35

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 10 декабря 2021 года: заболели еще 304 человека

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 10 декабря 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 декабря увеличилось на 304.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 декабря увеличилось на 304.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 декабря увеличилось на 304. Всего с начала пандемии ковид подхватили 83 960 человек.

За последние сутки в России выявлено 30 873 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 176 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 35 657 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 956 679 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 287 180 летальных исходов, выздоровели 8 673 518 человек.