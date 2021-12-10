На Лесобазе в Тюмени женщина пырнула ножом любимого из-за бытовой ссоры. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило сообщение из больницы, что к ним из квартиры на улице Домостроителей медики доставили 33-летнего местного жителя с колото-резаной раной грудной клетки. Мужчина рассказал, что травму ему нанесла сожительница.

Сотрудники полиции задержали ранее не судимую неработающую 42-летнюю тюменку. Днем между возлюбленными произошла ссора на бытовой почве, переросшая во взаимные оскорбления.

– В ходе конфликта злоумышленница схватила со стола нож и нанесла ранение своему сожителю, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении подозреваемой отделом дознания ОП № 3 возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Фигурантке избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.