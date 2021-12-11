Тюменский педиатр дала советы, как зимой одевать ребенка на прогулку. Фото: Вадим Бегун

Тюменский педиатр Наталья Санникова дала советы, как зимой одевать ребенка на прогулку. Достаточно трех слоев одежды.

– Когда ребенку еще нет года, он мало двигается, поэтому слоев нужно больше. Первый – термобелье или хлопковый костюм, поверх флисовый, потом в конверт, в одеяло и в коляску, – сообщила врач.

На ноги ребенку можно надеть валенки или мембранные сапоги, под низ - колготки и теплые носки. На голову – шапку-шлем с подкладом. Она пояснила, что у каждого ребенка терморегуляция разная, поэтому подход все же нужен индивидуальный, передает «Вслух.ру».