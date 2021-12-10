В Тюмени лжемастер украл у женщины два ноутбука, убедив ее, что в них проник очень опасный вирус

В Тюмени лже-мастер украл у женщины два ноутбука, убедив ее, что в них проник очень опасный вирус. Фото: Вадим Бегун

В отдел полиции № 1 города Тюмени обратилась 44-летняя женщина. Она пояснила, что неизвестный похитил у нее два ноутбука и вай-фай-роутер.

Потерпевшая рассказала, что аппаратура стала плохо работать – часто всплывали PUSH-уведомления. На одном из сайтов она нашла объявление о ремонте компьютерной техники. Мнимый мастер заявил гражданке, что в ее компьютеры проник очень опасный вирус, и убедил тюменку отправить ему технику для диагностики и ремонта.

– Мужчина предложил передать оборудование посредствам такси. Когда вся техника была доставлена по указанному адресу, «мастер» перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Стражи порядка задержали ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления тюменца 1988 года рождения, который свою вину признал. Он рассказал полицейским, что сдал имущество потерпевшей в комиссионный магазин. Вырученные 50 тысяч рублей потратил на личные нужды.

В отношении задержанного следователем возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливается его причастность к другим фактам мошенничества.