Массовая авария с участием автобуса на тюменской трассе унесла одну жизнь.
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
На 453-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе произошло массовое ДТП. Погиб один человек.
По предварительным данным, «Тойота-Лэнд-Крузер» выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом МАН. Прицеп от внедорожника оторвало и отбросило на рейсовый автобус ПАЗ, который ехал без пассажиров.
В аварии погиб житель Сургута.
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области
– В аварии погиб 54-летний водитель внедорожника, житель Сургута. Травмирован 31-летний пассажир иномарки, сын водителя. Его увезли в больницу, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.
Обстоятельства ДТП выясняются. В декабре дорожные аварии на федеральных автодорогах участились. ГИБДД рекомендует взвешенно подходить к выбору скорости, совершению опасных маневров обгона и выезду на встречную полосу.