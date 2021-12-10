Массовая авария с участием автобуса на тюменской трассе унесла одну жизнь. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 453-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе произошло массовое ДТП. Погиб один человек.

По предварительным данным, «Тойота-Лэнд-Крузер» выехала на встречную полосу и столкнулась с большегрузом МАН. Прицеп от внедорожника оторвало и отбросило на рейсовый автобус ПАЗ, который ехал без пассажиров.

В аварии погиб житель Сургута. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

– В аварии погиб 54-летний водитель внедорожника, житель Сургута. Травмирован 31-летний пассажир иномарки, сын водителя. Его увезли в больницу, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП выясняются. В декабре дорожные аварии на федеральных автодорогах участились. ГИБДД рекомендует взвешенно подходить к выбору скорости, совершению опасных маневров обгона и выезду на встречную полосу.