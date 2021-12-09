Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 декабря 2021 года: умерли еще 27 человек

Число умерших коронавирусом в Тюменской области 9 декабря увеличилось на 27. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число умерших от коронавируса в Тюменской области 9 декабря увеличилось на 27. Всего с начала пандемии жертвами ковида стали 3 025 человек.

По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 306 случаев заболевания (всего с начала пандемии – 83 656), 331 человек выздоровел (за весь период – 65 389), 43 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 25 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 34 682 человека остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 939 267 человек, полный курс прошли 838 022.

За последние сутки в России выявлено 30 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 35 794 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 925 806 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 286 004 летальных исхода, выздоровели 8 637 861 человек.