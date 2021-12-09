Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 декабря 2021 года: заболели еще 306 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 декабря увеличилось на 306. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 декабря увеличилось на 306. Всего с начала пандемии ковид подхватили 83 656 человек.

За последние сутки в России выявлено 30 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 35 794 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 925 806 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 286 004 летальных исхода, выздоровели 8 637 861 человек.