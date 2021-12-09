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Здоровье9 декабря 2021 9:22

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 9 декабря 2021 года: заболели еще 306 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 9 декабря 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 декабря увеличилось на 306.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 декабря увеличилось на 306.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 9 декабря увеличилось на 306. Всего с начала пандемии ковид подхватили 83 656 человек.

За последние сутки в России выявлено 30 209 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 1 181 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 35 794 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 925 806 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 286 004 летальных исхода, выздоровели 8 637 861 человек.