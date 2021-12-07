В тюменских СНТ запланировали капитальный ремонт дорог. Фото: Тюмень - наш дом

В тюменских СНТ «Царево», «Большое Царево – 1», «Большое Царево – 2» и «Большое Царево – 3» запланировали капитальный ремонт дорог в 2022 – 2023 гг. Об этом сообщил замдиректора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

– Уже получено положительное заключение управления госэкспертизы проектной документации. Здесь предусмотрено устройство основания и покрытия проезжей части, наружного освещения, тротуаров, остановочных пунктов, обустройство средствами организации дорожного движения. Работы завершатся до 2024 года, – рассказал Ташланов.

Кроме того, предусмотрен ремонт покрытия проезжей части и устройство наружного освещения на подъездной дороге к с/т «Подорожник» (вдоль с/о «Электрон», «Огонёк», «Ягодное», «Ямал–1»). Обновится также подъездная дорога к с/т «Мелиоратор» и подъезд к с/о «Ручеек» (от поворота на дачи по улице Московский Тракт перед постом ГАИ до улицы Вокзальной ж. р. Утешево).