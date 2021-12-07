В Ялуторовске девушка очутилась в больнице после ссоры с братом из-за наследства. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции Ялуторовска поступило сообщение от медработников об оказании помощи девушке с телесными повреждениями. Стражи порядка задержали подозреваемого – ранее судимого брата потерпевшей.

26-летняя девушка проживает в Исетском районе и иногда приезжает в Ялуторовск проверить их общую с братом квартиру. В очередной ее приезд в квартиру пришел и пьяный родственник.

– Между ними по поводу права собственности на жилую площадь возникла ссора. 30-летний ялуторовчанин взял в комнате металлическую пластину от мебели и бросил сестре в голову. Выяснив таким образом отношения, мужчина ушел, прихватив с собой орудие преступления. Потерпевшая обратилась за помощью в больницу, – сообщили в ведомстве.

В отношении подозреваемого отделением дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Санкция данной статьи подразумевает лишение свободы на срок до двух лет. Мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.