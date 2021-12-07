Жители Тюмени смогут бесплатно делать пересадку в общественном транспорте в 2024 году. Фото: Вадим Бегун

Жители Тюмени смогут бесплатно делать пересадку в общественном транспорте в 2024 году. Поручение разработать модель реализации пересадочного тарифа и заключить контракты дал мэр города Руслан Кухарук.

– Несмотря на снижение пассажиропотока, который вызван ограничительными мерами, необходимо развивать маршрутную сеть областного центра. Транспортным обслуживанием должны быть обеспечены жители всех районов. Пересадочный тариф будет особенно актуален для горожан, проживающих в отдаленных и новых микрорайонах, – отметил глава областной столицы.

Отметим, что ранее предполагалось, что пассажир должен в течение часа совершить пересадку с одного маршрута на другой за счет стоимости одного билета.