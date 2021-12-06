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Здоровье6 декабря 2021 10:05

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 6 декабря 2021 года: заболели еще 307 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе на 6 декабря 2021 года
Сергей Швецов
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 декабря увеличилось на 307.

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 декабря увеличилось на 307.

Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 6 декабря увеличилось на 307. Всего с начала пандемии ковид подхватили 82 739 человек.

За последние сутки в России выявлено 32 136 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 184 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 28 070 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 833 749 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 282 462 летальных исхода, выздоровели 8 530 476 человек.