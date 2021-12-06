В Тюмени спасли мужчину, у которого во время сна случились судороги и пошла пена изо рта. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюмени медики спасли 64-летнего мужчину, у которого прямо во время сна начались судороги и пошла пена изо рта. Проснувшаяся жена перевернула супруга на бок, но тот долгое время хрипел и не мог ответить на вопросы.

Прибывшая через 16 минут бригада скорой стабилизировала пострадавшему давление и доставила его в областной лечебно-реабилитационный центр для выявления причин впервые возникшего судорожного синдрома.

– Во время судорог и эпилептического припадка перенесите человека в безопасное место, подложите под голову мягкую вещь. Ни в коем случае не удерживайте человека с силой, не давайте ему никаких лекарственных препаратов, не пытайтесь напоить, – советуют специалисты.

Напомним, что попытки разжать челюсти и вставить между ними какой-либо предмет могут привести к ее перелому и повреждению зубов, а также к повреждению пальцев очевидца