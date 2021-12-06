«Убедили, что на ней порча». В Тюмени женщины похитили у 85-летней бабушки деньги

В Тюмени женщины похитили у 85-летней бабушки деньги. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюмени 2 декабря между 14.00 и 16.00 две женщины похитили 56 тысяч рублей у 85-летней бабушки. Они проникли в ее квартиру в доме № 99 на улице Мельникайте под предлогом аренды жилья.

– Злоумышленницы убедили потерпевшую, что на ней порча, провели ряд манипуляций, в том числе и с деньгами, после чего покинули квартиру. Впоследствии потерпевшая обнаружила, что у нее похищена крупная сумма денег, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают подозреваемых. Граждан, обладающих сведениями о совершенном преступлении или изображенных на фото женщинах, полиция просит позвонить по телефонам: 8 (3452) 794-310, 794-380 либо 8-996-320-92-29.