В Тюмени создают экологическое топливо из растительной биомассы Фото: Татьяна Коркина

Экологическое топливо из растительной биомассы создают в лаборатории ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы на базе ТюмГУ. Как сообщает «Тюменская область сегодня», «биомасса» - это торф и отходы сельского хозяйства, лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.

Исследователи разрабатывают безотходный метод переработки биомассы в твердые и газообразные продукты. Они надеются снизить «углеродный след» от энергетического и промышленного производства и сократить количество вредных выбросов. По словам руководителя, инициатора создания лаборатории, кандидата технических наук Ивана Шаненкова, проект нацелен на устранение проблем, возникающих при попытках использования биомассы в энергетике.

- Мы подвергаем биомассу бескислородному нагреву, и происходит термическое разложение – научным языком – «термическая деструкция», - сообщил он.

Из биомассы получаются жидкие, твердые и газообразные продукты. Твердые – это углеродистый остаток (к примеру, древесный уголь), жидкие – смолы (деготь) и вода, газообразные – смесь метана, водорода, СО и СО2.