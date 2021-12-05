В Тюмени предприятия активно предоставляют подросткам рабочие места Фото: Татьяна Коркина

Ровно 12 организаций, предоставивших рабочие места подросткам в возрасте от 14 до 18 лет, приняли участие в городском конкурсе «Растим смену 2021». Как сообщили в департаменте по спорту и молодежной политике администрации Тюмени, в 2021 году при поддержке центра занятости населения трудоустроили более 7,7 тысяч человек.

В номинации «Лучшая организация города Тюмени, предоставившая наибольшее количество рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи, среди организаций внебюджетной сферы, без участия центра занятости населения» лидирует ООО «СТРОЙМАТ».

В номинации «Лучшая организация города Тюмени, предоставившая наибольшее количество рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и молодежи, среди организаций бюджетной сферы, без участия центра занятости населения» - Центр развития творчества детей и юношества «Контакт» города Тюмени.

Главный приз получило ООО «Перестрой-ка!». Это переходящий Кубок за особые заслуги в реализации социально-значимых мероприятий по временному трудоустройству подростков.