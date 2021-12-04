Модельная библиотека Ишима встретит посетителей с новыми книжками и интерактивным оборудованием. Фото: администрация Ишима

Студия краеведения и туризма, арт-, тьютор- и коворкинг-зоны, зоны для молодежи, зал для дошколят появятся во второй модельной библиотеке в Ишиме, которая откроется 6 декабря 2021 года. Здание полностью отремонтировали, заменив окна и покрытие полов, смонтировав подвесные потолки, системы освещения и охранно-пожарной сигнализации, выполнив внутреннюю отделку стен. «Начинка» библиотеки – современное интерактивное оборудование, мебель и новые книжки.

Проект по созданию модельной библиотеке – победитель конкурса в рамках нацпроекта «Культура». По словам главы администрации Ишима Федора Шишкина, в библиотеке будет интересно всем.

– Объект отлично вписался в обновленную инфраструктуру микрорайона. Рядом с библиотекой, в границах улиц Деповской и Красноярской, в 2021 году выполнено благоустройство, парковка, появились цветники, – цитирует мэра «Тюменкая линия».

В библиотеке скоро откроется интерактивная экспозиция им. А. И. Васильева, которая включает в себя стеллажи с личной библиотекой и личными предметами писателя, электронную музейную экспозицию.