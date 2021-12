Погода в Тюмени 4 декабря 2021: сегодня станет понятно, какая погода будет на Рождество

Погода в Тюмени 4 декабря 2021 Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 4 декабря, ожидается облачность с прояснениями, ночью пройдет небольшой снег, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. В Уватском районе пройдет умеренный мокрый снег и дождь, гололед. Ветер будет дуть западный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью - 4…-9 C, местами до -14 C, днем потепление, температура +1…-4 C.

Погода в Тюмени 4 декабря 2021 в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 4 декабря (21 ноября) Великий двунадесятый праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Крестьяне верили, что в этот день по улицам ездит в белоснежной шубе и на тройке лошадей сама Зима. По Введенью судили о погоде: если день будет морозным, значит, и рождественские праздники буду морозными. А если погода будет пасмурной и теплый, значит, следующий год будет не плодородным.