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Общество3 декабря 2021 12:22

Тюменцы стали намного чаще жениться

С начала года появилось 6 393 молодые семьи
Сергей Швецов
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Тюменцы стали намного чаще жениться.

Тюменцы стали намного чаще жениться.

Фото: c cайта 2ГИС

Тюменцы стали намного чаще жениться. Если в прошлом году узами брака связали себя 5 205 пар, то с начала 2021 года – 6 393, что на 1 188 больше. За один лишь ноябрь скрепила союз 421 пара (в ноябре прошлого года – 355).

В ноябре комитет загс администрации города Тюмени зарегистрировал 1 085 актов рождения. Для сравнения: в прошлом году в этом месяце в нашем городе появилось на свет 1 058 малышей, 11 961 – такое количество новорожденных тюменцев зарегистрировали с начала текущего года.