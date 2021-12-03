Тюменцы стали намного чаще жениться. Фото: c cайта 2ГИС

Тюменцы стали намного чаще жениться. Если в прошлом году узами брака связали себя 5 205 пар, то с начала 2021 года – 6 393, что на 1 188 больше. За один лишь ноябрь скрепила союз 421 пара (в ноябре прошлого года – 355).

В ноябре комитет загс администрации города Тюмени зарегистрировал 1 085 актов рождения. Для сравнения: в прошлом году в этом месяце в нашем городе появилось на свет 1 058 малышей, 11 961 – такое количество новорожденных тюменцев зарегистрировали с начала текущего года.