В тюменском селе пьяная школьница без прав катала подружку и устроила жесткое ДТП. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В селе Армизонское 17-летняя нетрезвая школьница в пятом часу утра на «Тойоте Карина» влетела в ассенизаторскую машину, которая стояла у жилого дома. Пострадала ее 24-летняя подруга: вместе они пили алкоголь, а потом поехали кататься по селу.

Девушка взяла автомобиль у брата, который в это время был в Тюмени. Она прошла обучение в автошколе, однако права управления транспортом не имеет.

Фото - пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

– Показания алкотестера у школьницы составили 0,52 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – уточнили в пресс-служб управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Сотрудники ГИБДД проводят административную проверку по факту ДТП. Информация о поездке школьницы в нетрезвом виде и без водительского удостоверения направлена в подразделение по делам несовершеннолетних, а также в автошколу, которая обучала кандидата в водители.