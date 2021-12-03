В Тюмени прогнозируют мокрый снег, сильный ветер и резкое понижение температуры. Фото: Вадим Бегун

По данным Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», сегодня, 3 декабря, на юге региона ожидаются неблагоприятные погодные условия. Так, местным жителям стоит готовиться к умеренным осадкам в виде дождя и мокрого снега.

В отдельных районах будут наблюдаться гололёдные явления. Будет дуть ветер юго-западного, западного направления со скоростью 7 – 12 метров в секунду. К тому же ожидается понижение температуры до минус 2 – 7 градусов.

Сотрудники МЧС советуют тюменцам быть внимательными на автодорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, надевать удобную и не скользящую обувь, а пожилым людям и детям выходить на улицу в сопровождении.