Тюменка сломала скулу соседке из-за бытового конфликта. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть межмуниципального отдела тюменской полиции обратилась 54-летняя жительница села Онохино. Гражданка заявила, что её избила соседка. В больнице у пострадавшей диагностировали перелом скуловой кости.

Участковый опросил потерпевшую и задержал 23-летнюю подозреваемую. Девушка пояснила, что накануне соседка пришла к ней домой для разрешения бытового спора.

– Мирно решить проблему не получилось, спор перерос в драку. Задержанная нанесла несколько ударов рукой по лицу оппонентки, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до трех лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.