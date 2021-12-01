Водитель «Инфинити», в который влетел грузовик с 17 тоннами груза на тюменской трассе, скончался. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 203-м километре федеральной автодороги Тюмень – Омск в Голышмановском районе произошло ДТП. Для одного из участников дорожного движения оно стало фатальным.

– «Инфинити» выехал на федеральную трассу со второстепенной дороги, со стороны села Усть-Ламенка, не пропустив большегруз «Вольво» с 17 тоннами груза. 41-летний водитель внедорожника скончался на месте аварии, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что удар был такой силы, что у машины отпало колесо. 16-летнего пассажира «Инфинити» (это сын водителя) доставили в больницу с травмами. Обстоятельства ДТП выясняются.